Выплату в размере 10 тысяч уже до конца недели получат 30,7 млн пенсионеров

Выплату в размере 10 тысяч рублей до конца следующей недели на карту получат 30,7 млн пенсионеров. Об этом заявили в Минтруде России.

Еще 12,7 млн пенсионеров начнут получать ее с 3 сентября, пишет ТАСС.

Во вторник заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн российских пенсионеров.



Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщал, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным (им предлагается выплатить 15 тысяч рублей) потребуется около 500 млрд рублей.

