В Казани представили вторую киноэкскурсию — «Кино, которого больше нет»

Фото: Анна Тарлецкая

25 августа дирекция «Время кино» провела киноэкскурсию «Казань уходящая. Кино, которого больше нет: локации, пленка, традиции». Мероприятие стало уже вторым в преддверии Дня российского кино, но пока проводится в тестовом режиме.

— Мы хотим по-новому взглянуть на наш город, но, чтобы понять, какие темы, места и события действительно будут интересны широкому кругу зрителей, пригласили только представителей СМИ и блогеров, пишущих о культуре. В дальнейшем планируем безвозмездно передать нашу идею представителям туриндустрии, которые могли бы поставить еще один туристический маршрут на поток. Первый маршрут, который мы разработали и представили в прошлом году, был посвящен местам казанских киносъемок, а завершался он в Лаишево, в кинодеревне Семрук, специально построенной для сериала «Зулейха открывает глаза». Сейчас там, можно сказать, наводят порядок, но пока, к сожалению, предложений от туроператоров нам не поступало, — рассказала «Реальному времени» руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Ведущей необычной поездки стала актриса Казанского ТЮЗа Елена Калаганова. По ее словам, несколько лет назад она «подалась» в экскурсоведение параллельно со своей театральной деятельностью, и это позволило ей открыть и для себя, и для тех, кто «родом из XX века», кино-Казань ностальгическую.

В этот раз гости проехали по местам, где располагались кинотеатры «Татарстан», «Спутник», «Кинотеатр им. Тукая», вспомнили легендарный «Вузовец», открытый в 1846 году и многократно переименованный, и, конечно же, «Тасму».

Экскурсия состоялась в рамках проекта уличных показов «КиноСреда». Она завершилась в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина. Всем участникам представили кадры из фильма об Ахате Беляеве, легендарном директоре кинотеатра «Татарстан».

— Такой Казань мы не знаем. Не все люди даже старшего поколения знают, как здесь все начиналось: первые показы, кинотеатры, как делались аннотации к фильмам, как пленка «кочевала» из кинотеатра в кинотеатр, из города в деревню. Эта экскурсия — прекрасная попытка заглянуть в историю нашего города с ракурса киносмотрения. Тогда Казань становится еще более объемной. Это ведь не только про любовь к кино, но и про любовь к своему родному городу, — отметила киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина.

Анна Тарлецкая