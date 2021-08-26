У 70% предпринимателей в России в первом полугодии 2021 года упала выручка

В первом полугодии 2021 года 70% российских предпринимателей зафиксировали падение выручки. Об этом говорится в исследовании облачного сервиса управления торговлей «МойСклад».

По данным опроса, у 28,6% предпринимателей выручка упала на 20—50%. На снижение более чем на 50% выручки пожаловались 20,5% респондентов. У 15% предпринимателей падение выручки зафиксировано более чем на 75%. У 11,2% бизнесменов выручка упала менее чем на 20%.

На 25% смогли увеличить выручку 5,7% компаний. Более чем на 50% — 1,6%, 0,6% организаций — больше чем на 75%, пишет ТАСС.

Ранее в Татарстане подсчитали выручку отельеров и рестораторов. Оборот татарстанских гостиниц и предприятий общепита за первое полугодие 2021-го составил 43,2 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.





Ольга Плешкова