За полгода отельеры и рестораторы Татарстана заработали 43,2 миллиарда

Фото: Максим Платонов

Оборот татарстанских гостиниц и предприятий общепита за первое полугодие 2021-го составил 43,2 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Только в июне представители отрасли выручили свыше 10,6 млрд, или в пять раз больше, чем за аналогичный месяц прошлым летом, согласно данным Татарстанстата.

Столь значительный рост выручки на фоне прошлогоднего снижения во время локдауна и других антиковидных ограничений вполне ожидаем, но и относительно доковидных времен показатели неплохие, говорят игроки рынка. Так, например, за весь 2019 год оборот отельеров и рестораторов составил 55,97 млрд рублей, так что годовые результаты 2021-го могут превзойти эту сумму.

— Если говорить о сравнении с пандемийным годом, то, конечно, эти цифры отражают реальную картину. Второе полугодие покажет еще больший рост по сравнению со вторым полугодием 2020-го. Я думаю, это реальная история. Например, один из крупнейших федеральных операторов решил выйти на наш рынок. Учитывая объем загрузки гостиниц, он рейс не смог поставить в августе, поставил в сентябре. Потому что загрузка отелей достаточно высокая. И он с середины сентября начинает летать в Казань. Это говорит о том, что достаточно высокий спрос самостоятельных путешественников, — отметил президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов.

— Я думаю, что цифры вполне реальные, потому что по сравнению с прошлым годом рост значительный. Возможно, сказалось то, что люди сидели в пандемию дома, никуда не путешествовали. Сейчас они стремятся ездить хотя бы по России. Татарстан, в частности, принимает очень много туристов из Подмосковья, ближайших городов Ульяновской области, Самарской области, ну и из городов Татарстана в Казань приезжают тоже, — прокомментировала данные старший менеджер отдела продаж и маркетинга Kazan Palace Hotel by Tasigo Татьяна Ефимова.

«А сколько еще официально необъявленных убытков»

Прибыль в отрасли в январе — июне составила 411,3 млн рублей, а доля финансово успешных заведений — 61,1%. Между тем убытки татарстанских гостиниц и предприятий общепита, согласно тому же докладу статистиков, оценена в 102,3 млн рублей, а доля убыточных компаний — в 38,9%, то есть почти 40%.

Участники рынка отчасти подтверждают эту тенденцию, больше трети игроков, ведущих ресторанную деятельность, оказались на грани краха. Многие фирмы закрылись, так и не пережив всех сложностей пандемийного года.

— Если говорить о сфере туризма, ряд компаний ушли с рынка с убытками. Несколько гостиниц закрылось, рестораны потерпели убытки и тоже ушли с рынка. В совокупности сегмент гостеприимства — рестораны, часть отелей, хостелов ушли с рынка, и аккумулировался этот убыток. Но есть такая пословица: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Вот я поддерживаю эту пословицу: если мы выжили, значит, будем продолжать выживать, — заявил Рамиль Мифтахов.

По его словам, большинство туристических компаний, которые занимаются отправкой клиентов за рубеж, на сегодня оптимизировали все расходы: «сократили штат до одного человека, съехали с офисов, сидят дома на квартирах и фактически не занимаются этим видом деятельности». При этом собеседник издания полагает, что фактические цифры убыточных компаний могут быть еще выше:

— Убытки определяются путем схемы заявления о банкротстве, по решению суда, с введением внешнего управляющего. Это история долгая, минимум годовая-двухгодовая, а таких историй много, поэтому сейчас трудно судить о цифрах убытков. Цифры, которые объявлены, — это те, которые на данный момент выявлены. А сколько еще официально необъявленных — это будет известно через год.

— Что касается общепита, вероятно, сказались условия по соблюдению антиковидных мер. Многие заведения — рестораны, бары закрыты либо работают на каких-то ограниченных условиях. Что касается гостиничного сегмента, то здесь, я думаю, в большей степени можно наблюдать рост, нежели спад. По крайней мере, по сравнению этого года с прошлым. Хотелось бы верить, что они смогут справиться, но я думаю, что кто-то из владельцев заведений вынужден будет их закрыть, либо уже закрылись, — добавила Ефимова.

При этом собеседница издания считает, что масштабных закрытий среди отелей на данном этапе в Татарстане все же не будет, так как в этой отрасли наблюдается рост финансовых показателей. Впереди масштабные республиканские мероприятия, которые, по ее словам, привлекают большое количество участников и болельщиков (если это соревнования):

— Спада в гостиничной сфере в ближайшие шесть месяцев наблюдать мы не будем. Знаю, что многие отели достаточно хорошо загружены, в последние четыре месяца — это точно. Загрузка достаточно высокая — порядка 80—90% в каждом месяце.

Льготные кредиты застройщикам отелей

Новый стимул к развитию отрасли может предоставить новая программа Ростуризма, отмечают специалисты. На этой неделе в федеральном агентстве начали принимать проекты для льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей в регионах.

— Эта программа запущена впервые в России. Для этого нами отобрано 20 кредитных организаций, включая основные системообразующие банки, — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Заявки от банков на участие в программе будут принимать до 30 сентября. Окончательное решение по отбору заемщиков будет приниматься совместно с правительственной комиссией по туризму.

Льготный кредит инвестор сможет получить на срок до 15 лет по ставке 3—5% годовых на стройку и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. Сумма займов будет варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей. Банкам субсидируют сумму в размере ставки рефинансирования.

— Судя по последним тенденциям, туризм в Татарстане растет. Наверняка это будет пользоваться спросом, — поделилась мнением о том, насколько программа будет востребована в республике, Татьяна Ефимова.

— На сегодняшний момент спрос внутреннего валового туризма ежегодно растет. И есть регионы, где наблюдается нехватка объектов размещения. Появляются новые типы размещения. Поддержка бизнеса в плане компенсации разницы ставки кредитования позволит бизнесу развиваться: какие-то старые отели реконструировать в современные и начать строить новые объекты, — считает Рамиль Мифтахов.

На реализацию программы до 2024 года в рамках нацпроекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Объем выдачи кредитов, по оценкам экспертов, может составить 200 млрд рублей. «Льготное кредитование направлено на то, чтобы инвесторы активнее вкладывались в развитие туристической инфраструктуры и в стране появлялось больше качественных отелей круглогодичного формата. Рост числа современных отелей будет повышать конкуренцию на рынке, а это, в свою очередь, положительно скажется на соотношении цены и качества отдыха в России», — считают в Ростуризме.

— Любая поддержка отрасли очень нужна, и тем более в такой тяжелый период. Учитывая развитие внутреннего туризма, мы точно ощущаем прирост и надеемся, что прирост будет из года в год. Создавать правильную инфраструктуру — это очень важно. Как бы мы ни хотели привлечь людей, мы должны понимать, что они должны быть размещены в первую очередь. Поэтому средства размещения очень важны, — отметила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

Для участия в программе льготного кредитования инвесторов по застройке отелей вошли 20 банков, в том числе и татарстанские.

Евгений Храмов