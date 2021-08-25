Шесть медалей завоевали российские спортсмены в первый день Паралимпиады в Токио

В первый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали шесть медалей. Все они были добыты на соревнованиях по плаванию.

Первую награду Паралимпиады-2020 для сборной России принес пловец Владимир Даниленко. Воспитанник петербургского детского дома для детей с поражением опорно-двигательного аппарата финишировал третьим на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

Дебютную золотую медаль в копилку российской команды принесла Валерия Шабалина. Пловчиха сборной России вначале установила мировой рекорд в квалификационном заплыве, а в финале обновила свое достижение на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Практически сразу же еще одну золотую награду завоевал Роман Жданов. Он также финишировал с новым мировым рекордом на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Третье золото в копилку сборной «положила» Анастасия Гонтарь, победившая на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.

Единственную серебряную награду Паралимпиады для России сегодня добыл Андрей Николаев. Спортсмен из Башкортостана стал вторым на 100-метровке вольным стилем в классе S8.

Кроме этого Дарья Пикалова заняла третье место в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем (класс S13), принеся сборной России вторую бронзовую награду за день.

