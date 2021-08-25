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Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпийских играх

12:10, 25.08.2021
Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпийских играх
Фото: vk.com/russianparalymp

Российский пловец Владимир Даниленко стал третьим на дистанции 100 метров на спине в классе S2 на Паралимпийских играх в Токио.

В финальном заплыве россиянин финишировал за 2 минуты 02,74 секунды, уступив только чилийцу Альберто Абарсе (2.00,40) и занявшему второе место бразильцу Габриэлю дос Сантосу Араужо (2.02,47).

Эта первая медаль в копилке сборной России на стартовавших накануне Паралимпийских играх в Токио. Соревнования продлятся до 5 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что Казань готовит заявку на проведение летней Олимпиады — 2036.

Спорт
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