Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпийских играх
Российский пловец Владимир Даниленко стал третьим на дистанции 100 метров на спине в классе S2 на Паралимпийских играх в Токио.
В финальном заплыве россиянин финишировал за 2 минуты 02,74 секунды, уступив только чилийцу Альберто Абарсе (2.00,40) и занявшему второе место бразильцу Габриэлю дос Сантосу Араужо (2.02,47).
Эта первая медаль в копилке сборной России на стартовавших накануне Паралимпийских играх в Токио. Соревнования продлятся до 5 сентября.
Напомним, ранее стало известно, что Казань готовит заявку на проведение летней Олимпиады — 2036.Спорт
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