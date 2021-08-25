В Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный на ул. Декабристов, 183, зафиксировал формальдегид на уровне 0,162 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 24 августа по 07.00 25 августа.
На прошлой неделе в Казани зарегистрировали повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.
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