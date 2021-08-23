В Гидрометцентре РТ объяснили повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе Казани, Челнов и Нижнекамска

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска 20, 21 и 23 августа. Специалисты заявили, что на это повлияли синоптические и метеорологические условия, которые сложились в республике 20 и 21 августа.

В прошедшие пятницу и субботу в Татарстане погода характеризовалась слабым ветром и отсутствием эффективных осадков, малоградиентным барическим полем и температурной инверсией, обратили внимание в Гидрометцентре РТ.

В Казани в конце прошлой недели зарегистрировали повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида, в Набережных Челнах — фенола, формальдегида, диоксида азота и аммиака, а в Нижнекамске — ксилола и аммиака.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа выявили 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В республиканском Гидрометцентре объяснили это влиянием антициклонов.

Татьяна Демина