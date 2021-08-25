Новости общества

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов и Дмитрий Конов обсудили вопросы объединения Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинг»

17:10, 25.08.2021
Рустам Минниханов и Дмитрий Конов обсудили вопросы объединения Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинг»
Фото: president.tatarstan.ru

Вопросы развития сотрудничества между Республикой Татарстан и компанией «СИБУР Холдинг» в нефтегазохимическом комплексе, а также связанные с объединением нефтегазохимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» обсудили сегодня на встрече в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг». Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Встреча состоялась сегодня, 25 августа, в рабочем кабинете президента Татарстана.

ОбществоВластьПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также