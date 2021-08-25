Рустам Минниханов и Дмитрий Конов обсудили вопросы объединения Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинг»
Вопросы развития сотрудничества между Республикой Татарстан и компанией «СИБУР Холдинг» в нефтегазохимическом комплексе, а также связанные с объединением нефтегазохимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» обсудили сегодня на встрече в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг». Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
Встреча состоялась сегодня, 25 августа, в рабочем кабинете президента Татарстана.ОбществоВластьПромышленностьНефтехимия Татарстан
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