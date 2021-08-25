Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Высокогорского района организовала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел на улице Тагира Биккинеева в селе Высокая Гора. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Владелец животного установлен, его привлекут к административной ответственности за нарушение правил выгула собак. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.

Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети. Сообщалось, что мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. Животное напало на девочку. Ее спас водитель проезжающей машины и владелец собаки. Девочка травм не получила, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алексей Нечаев