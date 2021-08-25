Путин поддержал введение традиции поднимать флаг России в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаги в школах страны. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности, сообщает RT.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия.



Алексей Нечаев