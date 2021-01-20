Новости общества

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Родительский контроль за питанием глава Роспотребнадзора предложила распространить на всю страну

18:41, 20.01.2021
Родительский контроль за питанием глава Роспотребнадзора предложила распространить на всю страну
Фото: Денис Гордийко

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны. Такое предложение она сделала во время посещения Департамента продовольствия и социального питания и столовой лицея №186.

Анне Поповой рассказали о программе «Здоровое питание — детям», благодаря которой охват питанием в некоторых школах города достигает 92%. Департамент продовольствия и социального питания обслуживает не только школы и детские сады, но и девять больниц республики, несколько предприятий.

Фото: mon.tatarstan.ru

Механизм оценки качества блюд — родительский контроль — Попова предложила распространить на всю страну.

Напомним, что в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием. Ежедневно представители семей дежурят в школах. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также