Родительский контроль за питанием глава Роспотребнадзора предложила распространить на всю страну

Фото: Денис Гордийко

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны. Такое предложение она сделала во время посещения Департамента продовольствия и социального питания и столовой лицея №186.

Анне Поповой рассказали о программе «Здоровое питание — детям», благодаря которой охват питанием в некоторых школах города достигает 92%. Департамент продовольствия и социального питания обслуживает не только школы и детские сады, но и девять больниц республики, несколько предприятий.

Фото: mon.tatarstan.ru

Механизм оценки качества блюд — родительский контроль — Попова предложила распространить на всю страну.

Напомним, что в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием. Ежедневно представители семей дежурят в школах. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.



Ольга Плешкова