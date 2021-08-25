В управлении образования Челнов предупредили о нехватке преподавателей в школах

Фото: Максим Платонов (архив)

В школах Набережных Челнов в этом учебном году остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, физики, химии, биологии. Об этом на августовской педконференции сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин.

По его словам, педагогические вузы или не готовят, или выпускают в недостаточном количестве некоторые специальности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Одним из решений данной проблемы является воспитание будущих педагогов из числа своих выпускников и заключением с ними договоров в рамках целевого приема на педагогические специальности, — приводят его слова «Челнинские известия».

На сегодняшний день по целевому направлению прошли обучение 44 студента, в школы Челнов в этом году придет всего 10 таких учителей. Это говорит о слабой профориентационной работе руководителей образовательных учреждений, считает Хузин.



В Набережных Челнах в этом году в 24 школах ученики будут учиться в две смены. В прошлом году двухсменный режим действовал в 22 образовательных организациях.