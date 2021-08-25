С начала года мошенники выманили у татарстанцев более 500 млн рублей

С начала текущего года дистанционные мошенники выманили у жителей Татарстана более 500 млн рублей. Об этом заявила замначальника контрольно-методического управления ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

Еженедельно татарстанцы теряют от 10 до 15 млн рублей, поверив мошенникам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Эта цифра ниже, чем в предыдущие годы. Хотя заявлений от пострадавших становится больше. Это связано с тем, что многие обращаются с заявлением о покушении на хищение, то есть им звонили мошенники, но деньги они не перевели, — рассказала Шнитенкова на пресс-конференции.



На прошлой неделе МВД по Татарстану сообщило, что за три дня жители Татарстана перевели мошенникам больше 8 млн рублей. Аферисты обманули на 2,3 млн рублей фельдшера скорой помощи из Казани, оператора нефтяной компании из Нурлата на 1,2 млн рублей, работника молочной компании Набережных Челнов на 1 млн рублей.

