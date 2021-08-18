За три дня жители Татарстана перевели мошенникам больше 8 млн рублей

За три дня жители Татарстана перевели мошенникам больше 8 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Так, аферисты обманули на 2,3 млн рублей фельдшера скорой помощи из Казани, оператора нефтяной компании из Нурлата на 1,2 млн рублей, работника молочной компании Набережных Челнов на 1 млн рублей. Также пострадала специалист Центра культурно-просветительской работы Бугульмы, она потеряла 587 тыс. рублей.

«Если вы получили звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что на ваше имя оформлен кредит, а для отмены операции просит оформить займ на такую же сумму и перевести деньги на «резервный счет», не спешите выполнять его инструкции. Положите трубку и перезвоните в банк сами, набрав номер, который указан на его официальном сайте или на обороте карты. Помните, ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно», — напомнили в МВД.

В отдел полиции «Азино-2» 6 августа с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний казанец. Он хотел купить трактор через интернет из Уфы. Возбуждено уголовное дело.



Ольга Плешкова