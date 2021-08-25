В Казани могут провести «собачью перепись»

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе «собачью перепись». Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Доктор ветеринарных наук, профессор и ректор Ветеринарной Академии Рустам Равилов на предложение мэра ответил, что подсчитать животных и мониторить ситуацию по городу могли бы студенты ветеринарной академии.

Также мэр призвал продлить работу мобильного пункта бесплатной вакцинации и стерилизации домашних животных в поселках. Мобильный пункт будет работать до конца сентября не только в поселках, но и по территории города.

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени». В субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных будет работать в поселке Залесный.

Ольга Плешкова