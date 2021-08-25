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Мобильный пункт стерилизации животных приедет в казанский поселок Залесный

09:47, 25.08.2021
Мобильный пункт стерилизации животных приедет в казанский поселок Залесный
Фото: kzn.ru

В субботу, 28 августа, мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных будет работать в поселке Залесный. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00 по адресу переулок Осиновский, 8 у КЦ «Залесный».

На месте можно вакцинировать собак, стерилизовать, получить ветеринарный паспорт, внедрить чип или повесить на ухо животного бирку (по желанию владельца).

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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