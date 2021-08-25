В Татарстане проведут аукцион по продаже памятников истории, изъятых по решению суда
Кабмин утвердил положение об организации публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минземимущства Татарстана. Сумма задатка для участия в торгах устанавливается в размере не менее 20% от начальной цены аукциона.
Величина повышения начальной цены аукциона:
- При начальной цене до 100 млн рублей — 5%.
- При начальной цене аукциона от 100 млн рублей до 1 млрд рублей — 1%.
- При начальной цене от 1 млрд рублей — 0,5%.
Информация об итогах продаж размещается продавцом на официальных сайтах.
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