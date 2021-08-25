АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз. Подтвержденный Банком «Аверс» кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков.



Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится банк.



Напомним, что в марте текущего года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности, а в июне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне «ВВ».

Банк «Аверс» — средний региональный банк, который осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Республики Татарстан, где занимает второе место по большинству показателей деятельности. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

На 01.08.2021 величина активов банка составила 126,95 млрд руб., капитал — 24,37 млрд руб., чистая прибыль за 7 месяцев 2021 года — 1,05 млрд руб., вложения в ценные бумаги — 46 млрд руб.

Подробную информацию о рейтингах и финансовых показателях Банка можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

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