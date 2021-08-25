Глава «Метроэлектротранса» в Казани выступил против движения такси по автобусным полосам

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков высказался против движения автомобилей такси по выделенным автобусным полосам. Свое мнение он озвучил в программе «Интервью без галстука».

По его словам, в Казани часто по вине водителей такси происходят крупные аварии с участием автобусов и других видов транспорта. А из-за таксистов, которые ездят по выделенным полосам, образуются пробки.

Спикер считает, что инициатива запретить такси ездить по «выделенкам» не обязательно должна исходить от Госсовета РТ или казанской мэрии. Для этого достаточно согласовать вопрос с ГИБДД, считает Абдулхаков.

Также он рассказал, что в Казани целиком вторую ветку метрополитена планируют ввести в 2027 году.



Ольга Плешкова