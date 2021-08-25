Новости общества

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава «Метроэлектротранса» в Казани выступил против движения такси по автобусным полосам

07:46, 25.08.2021 2
Глава «Метроэлектротранса» в Казани выступил против движения такси по автобусным полосам
Фото: кадр youtube.com

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков высказался против движения автомобилей такси по выделенным автобусным полосам. Свое мнение он озвучил в программе «Интервью без галстука».

По его словам, в Казани часто по вине водителей такси происходят крупные аварии с участием автобусов и других видов транспорта. А из-за таксистов, которые ездят по выделенным полосам, образуются пробки.

Спикер считает, что инициатива запретить такси ездить по «выделенкам» не обязательно должна исходить от Госсовета РТ или казанской мэрии. Для этого достаточно согласовать вопрос с ГИБДД, считает Абдулхаков.

Также он рассказал, что в Казани целиком вторую ветку метрополитена планируют ввести в 2027 году.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:59
    Может и правильно это. НО! ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ДОЛЖНЫ ВОДИТЕЛИ, ЧЕЙ БЕЗАВАРИЙНЫЙ СТАЖ ВОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ! Сейчас на автобусах безобразные водители. Я как водитель со стажем 20 лет ужасаюсь. Иногда на автобусах женщины за рулем, и на троллейбусах. Вот они все таки очень адекватно водят. А уроженцы бывших союзных республик СССР, в основной своей массе гоняют, гоняют не по своей полосе, отвратительно осуществляют торможение при остановке. Так что вопросов больше к водителям общественного транспорта, а не к таксистам.
    Ответить
  • Анонимно 08:18
    Правильно, надо запретить!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также