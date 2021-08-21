Вторую ветку казанского метро целиком запустят в 2027 году

В Казани целиком вторую ветку метрополитена планируют ввести в 2027 году. Об этом рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в программе «Интервью без галстука».

— Целиком ветка с четырьмя станциями должна запуститься в 2027 году. Она решит проблемы микрорайона Азино. Станции пойдут от торгового центра «Мега», затем по улицам Сахарова и Фучика до пересадочной станции «Дубравная». Пока это рабочие названия. Окончательные их наименования будут решены путем голосования.

Абдулхаков напомнил, что Генплан предусматривает строительство трех линий метрополитена, включающих в себя 26 станций.