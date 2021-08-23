В Казани создали оперштаб по подготовке и проведению в 2022 году матчей чемпионата мира по волейболу FIVB

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана создали оперштаб по подготовке и проведению в Казани в 2022 году матчей чемпионата мира по волейболу FIVB. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оперштаб учрежден в целях оперативного рассмотрения и решения вопросов, возникших в ходе подготовки и проведения в 2022 году в Казани матчей чемпионата мира по волейболу. Его возглавил руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

Всего в состав оперштаба вошли 28 человек. Они займутся обеспечением взаимодействия различных органов государственной власти, окажут содействие международной организации FIVB, проведут мониторинг оказания услуг в сферах торговли, общепита, медицинского, транспортного и коммунального обслуживания и т. д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе 2021-го президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета, которому предстоит заняться подготовкой к проведению матчей чемпионата мира по волейболу. Его председателем стал сам руководитель республики.



Татьяна Демина