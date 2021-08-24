Часть территорий Нижегородской области и Мордовии присоединили к Сарову

Часть территорий Вознесенского района и Дивеевского округа Нижегородской области, а также часть Темниковского района Мордовии присоединили к закрытому городу Сарову. Теперь на них распространяется особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов, предусматривающий ограничение на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения.

Указ о преобразовании Сарова в целях его социально-экономического развития подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2019 году сообщалось, что в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который расположен в Сарове, собрали камеру взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки. Ввод в эксплуатацию ее первой очереди запланирован на 2022 год.



Татьяна Демина