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Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки, собираемой в Сарове, запустят в 2022 году

08:39, 16.04.2019
Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки, собираемой в Сарове, запустят в 2022 году
Фото: pixabay.com

В Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который расположен в Сарове Нижегородской области, собрали камеру взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.

Она предназначена для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. К термоядерной мишени установки будет подводиться импульсной энергии в полтора раза больше, чем у самой мощной из действующих на сегодняшний день лазерных установок — американской NIF, пишет «РИА Новости».

Сейчас ведутся испытания систем первого модуля установки, его запустят в конце года. Ввод в эксплуатацию первой очереди лазерной установки запланирован на 2022 год.

Ранее российские разработчики рассказали о боевых характеристиках станции «Филин», созданной для ослепления противника и защиты кораблей ВМФ.

ПромышленностьОПК
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