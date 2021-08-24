В Казани закрыли вход для посторонних в храм-памятник воинам, павшим при взятии города

Вход для посторонних в храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, закрыли. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения.

Проверку территории храма провели после появления в соцсети информации о том, что на объект можно попасть беспрепятственно. Выяснилось, что на одной из боковых входных дверей сломан замок. Его починили, а все входные группы закрыли и поставили на сигнализацию, сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Для обеспечения безопасности храма-памятника заключен договор с частным охранным предприятием, подключена система быстрого реагирования. Также планируется восстановить частично поврежденные секции внешней ограды территории объекта.

В этом месяце Комитет РТ по охране объектов культурного наследия отреагировал на ситуацию с коровниками и складами зерна в старинных храмах в Спасском районе РТ в селах Танкеевка и Щербеть. Ведомство приняло решение организовать срочные консервационные работы.



Татьяна Демина