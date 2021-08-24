В Кремле заявили, что речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, нет

В России речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах, различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Они получат ее в сентябре текущего года. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский вчера сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным (им предлагается выплатить 15 тысяч рублей) потребуется около 500 млрд рублей.

