Главный внештатный кардиолог Минздрава РТ рассказала, как вести себя в жару людям с болезнями сердца и сосудов

Фото: Максим Платонов (архив)

Лицам, страдающим болезнями сердца и сосудов, в жаркую погоду необходимо соблюдать прописанную врачом терапию. Пациентам нужно следить за артериальным давлением и пить лекарства в назначенной дозировке, рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача по медицинской части ГКБ №7 Казани Зульфия Ким.

Специалист порекомендовала не покидать помещения, где есть вентилятор или кондиционер без особой нужны. Если квартира выходит на солнечную сторону, ее необходимо максимально затенить.

«И всю социальную активность для тех, кто не работает, в отпуске, на пенсии находится, распланировать на утро, когда тенек и не так жарко, и на вторую половину дня, ближе к вечеру», — советует кардиолог.

Физическую нагрузку сердечникам в жару необходимо минимизировать. При высоких температурах воздуха особо важно пить много воды: организму требуется 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Однако, например, у пациента с сердечной недостаточностью этот объем должен быть меньше, поэтому свою норму необходимо уточнить у специалиста.

Пациентам, которые переболели коронавирусом, следует придерживаться этих же правил, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Ким отметила, что у таких людей, как правило, наблюдается слабость, снижение физической активности и одышка.

В июне заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов рассказал, что на фоне жаркой погоды могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. В зоне риска находятся и молодые люди в возрасте 22—28 лет, отметил он.



Татьяна Демина