Врач РКБ рассказал о влиянии жары на сердечно-сосудистую систему человека

Фото: Анна Сейтумерова

Заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов рассказал, у кого на фоне жаркой погоды могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. По его словам, в зоне риска находятся и молодые люди в возрасте 22—28 лет.

Гильманов обратил внимание, что проявление сердечно-сосудистых заболеваний ускоряет потребление никотина. Заболевания провоцируют также интенсивные физические нагрузки в жару, посещение бани и злоупотребление алкоголем.

Портрет человека, который подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, по словам Гильманова, выглядит следующим образом: это неполный мужчина 60—70 кг. 10% случаев приходится на людей с повышенной массой тела — 140 кг и более.

Эксперт предупредил, что для сердца опасны резкие перепады температур: если в жару, например, вы решили окунуться в +4 голубого озера, а организм не подготовлен, сердце может выдать и 600 ударов в минуту, что может привести к катастрофе.



В мае руководитель кардиологического направления Университетской клиники КФУ, врач-кардиолог Гадель Камалов рассказал, что физическая активность в жару не должна вызывать дискомфорт. Каждый человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями должен знать свой порог переносимости физической активности.