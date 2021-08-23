Специалист: в Татарстан после постепенного похолодания к концу недели вернется жара

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане похолодает. Однако температуры спадут ненадолго. К выходным в республику снова вернется 30-градусная жара, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

В Казани, по прогнозу синоптика, после похолодания к концу неделе установится температура в пределах от +22 до +25 градусов. Во вторник, 24 августа, в городе ожидается дождь. В остальные дни осадков не прогнозируется, будет солнечно.

Как заявил Синенков, постепенное похолодание с начала этой недели ожидается во всех регионах Приволжского федерального округа. Однако к выходным вновь установится жара, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике осадки маловероятны. Днем температуры будут подниматься до +27 градусов.



По прогнозам синоптиков, завтра, 24 августа, местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются: гроза и кратковременные усиления ветра 17—22 м/с, в столице республики порывы будут достигать 15—20 м/с. Локально возможны сильный дождь и град.

Татьяна Демина