В Казани выявили повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Повышен оказался уровень оксида углерода и формальдегида, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный на ул. Декабристов, 183, зафиксировал оксид углерода на уровне 6,2 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 5 мг/куб. метр.



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Повышенный уровень оксида углерода выявил и ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10. Там концентрация загрязняющего вещества составила 5,3 мг/куб. метр.

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировали сразу три поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха. По данным ПНЗ №7 (ул. Декабристов, 183) показатель составил 0,142 мг/куб.метр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/куб.метр.

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Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №5 по ул. Татарстан, 72 зафиксировал формальдегид на 0,088 мг/куб. метр. По данным ПНЗ №15, расположенного по ул. Дубравной, концентрация этого загрязняющего вещества составила 0,058 мг/куб.метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 20 августа по 07.00 23 августа.

В Казани в конце прошлой недели зарегистрировали повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида, в Набережных Челнах — фенола, формальдегида, диоксида азота и аммиака, а в Нижнекамске — ксилола и аммиака. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.

Татьяна Демина