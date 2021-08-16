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СМИ: Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи

15:40, 16.08.2021
СМИ: Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи
Фото: vk.com/teamrussia

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщают источники «Спорт-Экспресса».

Бывший капитан национальной команды пропустит сентябрьские матчи в отборе на чемпионат мира. Также, по данным издания, в сборную приглашен защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Арсен Захарян.

Точный состав приглашенных тренерским штабом Валерия Карпина в сборную России будет известен чуть позже.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает варианты трудоустройства Дзюбы.

СпортФутбол
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