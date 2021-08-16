СМИ: Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщают источники «Спорт-Экспресса».
Бывший капитан национальной команды пропустит сентябрьские матчи в отборе на чемпионат мира. Также, по данным издания, в сборную приглашен защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Арсен Захарян.
Точный состав приглашенных тренерским штабом Валерия Карпина в сборную России будет известен чуть позже.
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает варианты трудоустройства Дзюбы.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым