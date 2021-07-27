В МВФ оценили, как восстанавливается российская экономика от последствий пандемии

Российская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

— В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали <...> это привело к улучшению (прогноза в докладе, — прим. ред.), — передает ее слова ТАСС.

Фото: wikipedia.org (Международный валютный фонд)

МВФ улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. — до 4,4%. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции. Правительство и Центробанк реагируют на это соответствующим образом.

