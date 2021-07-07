В столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» и велогонку «Tour de Tatarstan. Kazan»

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» и велогонку «Tour de Tatarstan. Kazan». Организаторы объяснили это непростой ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

Забег «Ночная Казань» планируется провести 28 августа, а велогонку «Tour de Tatarstan. Kazan» — 12 сентября. Регистрация на эти мероприятия будет перенесена автоматически. Если новая дата не подходит, пользователь может перерегистрировать слот на другое мероприятие сезона 2021 года или оформить возврат денег.

Фестиваль Sviyaga Fest, который запланирован на 9—11 июля, переноситься не будет и пройдет в установленные дни, говорится в сообщении организаторов на странице Timermen в Instagram.

Велозабег «Ночная Казань» должен был пройти 17 июля, а велогонка «Tour de Tatarstan. Kazan» 31 июля.

В 2019 году в велозабеге по ночной столице Татарстана приняли участие больше 2,8 тыс. человек.

Татьяна Леухина