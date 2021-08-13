Пожар в Мордовском государственном заповеднике является вероятной причиной дымки в Казани

Фото: выкса.рф

Запах идет из Мордовии



В Казани последние несколько дней наблюдается дымка, а сегодня еще в некоторых местах появился и запах гари — в редакцию «Реального времени» с такими жалобами обратились жители Вахитовского и Советского районов. Подобные сообщения появляются в соцсетях Альметьевска, Набережных Челнов.

В пресс-службе МЧС по РТ изданию заявили, что поблизости нет пожаров, и посоветовали обратиться в Гидрометцентр РТ. Там смогли назвать вероятную причину дымки:

— На границе Нижегородской области и Мордовии горят 5,8 га леса (речь о пожаре в Мордовском государственном заповеднике, — прим. ред.). Мы посмотрели циркуляцию на высотах, дым обладает свойством подниматься, и потом идет перенос трансграничный. Вот мы посмотрели, что наиболее вероятно, вот эти запахи как раз обусловлены переносом вот этих вот продуктов горения лесов на границе Нижегородской области и Мордовии.

Влияние пожаров из других регионов на Казань там исключили. И отметили, что ситуация может усугубляться из-за выбросов транспорта, особенно на перекрестках. Влияние жары тоже не исключается.

В Гидрометцентре РТ влияние пожаров в других регионах на Казань исключили и отметили, что ситуация может усугубляться из-за выбросов транспорта, особенно на перекрестках. Фото: Татьяна Демина

— Если, допустим, продукты горения в воздухе присутствуют и на фоне там 33-градусная жара, то, наверное, все усугубляется... Жара — это жара. Если, скажем, воздушная среда, бассейн большой чистый, ну жара, она, так сказать, переносится здесь без последствий. А если там находиться в загазованном состоянии, то, конечно, [возможны] и сиюминутные, и отложенные проблемы для здоровья, — отметили в Гидрометцентре РТ.

В Минэкологии «Реальному времени» сообщили, что станции ведомства не зафиксировали превышений содержания загрязняющих веществ (СО, СО2) в атмосферном воздухе, свидетельствующих о наличии на территории республики смога. Речь идет о периоде с 11 по 13 августа.

В Минэкологии сообщили, что станции ведомства не зафиксировали превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе, свидетельствующих о наличии смога. Фото: Татьяна Демина

Пожар продолжается уже 10 дней

Пожар в Мордовском государственном заповеднике, о котором сообщили в Гидрометцентре РТ, возник 10 дней назад. По данным Минприроды России, причиной возгорания, вероятно, стала молния. Рассматриваются и другие версии, в том числе человеческий фактор, отмечают в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечены порядка 1,2 тыс. человек — сотрудники заповедника, МЧС из нескольких регионов Поволжья и Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). А сегодня в Мордовию направилась и аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по РТ. В составе «пожарного десанта» из Татарстана — 45 человек и восемь единиц техники.

Пожар в Мордовском государственном заповеднике возник 10 дней назад. Фото: выкса.рф

— Ликвидация огня происходит на всех участках. Поскольку линия пожара растянута, приходится привлекать много организаций, служб и ведомств к его тушению. Подобное бедствие уже было в 2010 году — тогда пожары тушили более двух месяцев. Ситуация усугубляется ветреной погодой, — сообщил директор заповедника Александр Ручин.

К северу от заповедника, на границе Нижегородской области и Мордовии, находится закрытый город Саров.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, его площадь составляет 32 тыс. 162 га. В заповеднике встречаются редкие растения, животные и насекомые, которые занесены в Красную книгу России.

К ликвидации пожара привлечены порядка 1,2 тыс. человек. Фото: выкса.рф

Дарья Пинегина, Татьяна Демина