В Зеленодольске открыли обновленный путепровод

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске стартовало движение транспорта по обновленному путепроводу на улицах Озерной и Новостроительной, реконструкция которого началась в 2019 году. На работы потратили порядка 700 млн рублей.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Средства выделили из бюджета республики. При реконструкции путепровода использовали новый тип гидроизоляции мостового полотна, состоящий из 3 слоев. Система защищает металлоконструкции от проникновения влаги и обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту.

На церемонии открытия путепровода присутствовали мэр города Михаил Афанасьев, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Усманов, директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов, генеральный директор АО «Мосты Республики Татарстан» Ринат Мухьянов и другие, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Работы завершились в начале июля. Длина путепровода составляет 243,5 м, ширина проезжей части 9 м с двумя тротуарами по 1,5 м каждый.