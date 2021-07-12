В Зеленодольске отреконструировали путепровод через железную дорогу

В Зеленодольске отреконструировали путепровод через железную дорогу, расположенный на улицах Озерной и Новостроительной. Его длина составляет 243,5 м, ширина проезжей части — 9 м с двумя тротуарами по 1,5 м каждый.

На новом путепроводе установили цинкованные барьерное и перильное ограждения с высокой удерживающей способностью, появилось наружное искусственное электроосвещение. Помимо этого, обеспечен требуемый железнодорожными нормативными документами подмостовой габарит приближения строений.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду на путепроводе и подходах к нему выполнен организованный сбор воды. На всех занимаемых на постоянной и временной основе участках земли проведена вертикальная планировка и рекультивация с отсыпкой плодородным грунтом и засевом трав, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

ГКУ «Главтатдортранс», выступающий заказчиком работ, подал заявку в инспекцию Госстройнадзора РТ на получение заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На сегодняшний день в Татарстане строятся, реконструируются и ремонтируются 15 мостовых сооружений, девять из которых введут в эксплуатацию в этом году.

Татьяна Демина