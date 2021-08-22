Швейцарский профессор предупредил о появлении новых опасных вариантов коронавируса

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди спрогнозировал появление новых вариантов COVID-19 которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител. Такое мнение он выразил в газете SonntagsBlick.

Специалист считает неизбежной» соответствующую мутацию штаммов «бета», «гамма» и «дельта» коронавируса. Это может значительно осложнить борьбу с пандемией в 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Редди считает, что предстоящую осень и зиму человечество ждут «трудные шесть месяцев». Это связано с «дельта»-штаммом, который невозможно отследить из-за низкого уровня вакцинации. Эксперт предупредил, что если количество привитых существенно не увеличится, то нас ждет число случаев заражения коронавирусом и госпитализации такое же, как и в прошлом году.

По мнению швейцарского ученого, коронавирус среди людей надолго.

— Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни.

Ранее в России специально модернизировали «Спутник V» под «дельта»-штамм. Однако степень эффективности такой вакцины пока предстоит установить.

Татьяна Леухина