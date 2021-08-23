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Ремонт трамвайных путей на Саид-Галеева в Казани завершится до 30 августа

11:30, 23.08.2021 1
Ремонт трамвайных путей на Саид-Галеева в Казани завершится до 30 августа
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Ремонт трамвайных путей на улице Саид-Галеева в Казани завершится до 30 августа. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

«При реконструкции участка было демонтировано, разобрано и вывезено 350 метров одиночного пути, уложено 349 метров нового пути. Произведено предварительное выпрямление пути в плане, выправка пути в профиль, сварка стыков. Согласно проекту для устройства посадочных площадок, трамвайные пути были смещены на 6 метров», — говорится в сообщении.

В данным момент на участке идет балансировка и подъемка пути. Работы завершат ко Дню города.

Напомним, в августа в Вахитовском районе Казани временно закрыли для движения транспорта перекресток улиц Саид-Галеева, Рустема Яхина и Бурхана Шахиди. Трамвай №5а с 13 августа двое суток курсировал по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Глазунова».

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    хоть начали заниматься проблемами трамваем, после того как руководство сменилось
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