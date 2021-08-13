В Казани временно будет закрыт для движения транспорта перекресток у Привокзальной площади

В Казани из-за ремонта трамвайных площадок в Вахитовском районе временно будет закрыт для движения транспорта перекресток улиц Саид-Галеева, Рустема Яхина и Бурхана Шахиди. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 23.00 14 августа до 4.00 16 августа будет действовать ограничение. В этот период движение в оба направления будет открыто со стороны улицы Саид-Галеева в направлении улицы Яхина.

Также маршрут движения трамвая №5а временно изменится. Об этом напомнили на сайте исполкома. С 23.00 13 августа двое суток трамвай №5а будет курсировать по сокращенному маршруту Железнодорожный вокзал — улица Глазунова. Транспорт будет доезжать до конечной остановки маршрута №1 «Железнодорожный вокзал».

Алексей Нечаев