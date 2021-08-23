В Казани в этом году откроются восемь новых детских садов

В Казани в этом году откроются восемь детских садов общей вместимостью 1 690 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Пять детсадов строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Они возводятся в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето». Сейчас объекты находятся на завершающей стадии строительства.

В еще девяти детсадах ведутся работы по капитальному ремонту, сразу в десяти зданиях на 1 360 дошкольников. В семи из них работы уже завершены, в остальных ремонт подходит к концу.

Всего в Казани почти 80 тысяч дошкольников. В этом году впервые в детский сад пойдет более 11 тысяч детей.



На прошлой неделе в Балтасинском районе Татарстана открыли новый детский сад.



Ольга Плешкова