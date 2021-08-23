В Казани в этом году откроются восемь новых детских садов
В Казани в этом году откроются восемь детских садов общей вместимостью 1 690 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.
Пять детсадов строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Они возводятся в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето». Сейчас объекты находятся на завершающей стадии строительства.
В еще девяти детсадах ведутся работы по капитальному ремонту, сразу в десяти зданиях на 1 360 дошкольников. В семи из них работы уже завершены, в остальных ремонт подходит к концу.
Всего в Казани почти 80 тысяч дошкольников. В этом году впервые в детский сад пойдет более 11 тысяч детей.
На прошлой неделе в Балтасинском районе Татарстана открыли новый детский сад.
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