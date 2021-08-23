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В Казани в этом году откроются восемь новых детских садов

10:23, 23.08.2021 1
В Казани в этом году откроются восемь новых детских садов
Фото: kzn.ru

В Казани в этом году откроются восемь детских садов общей вместимостью 1 690 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Пять детсадов строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Они возводятся в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето». Сейчас объекты находятся на завершающей стадии строительства.

В еще девяти детсадах ведутся работы по капитальному ремонту, сразу в десяти зданиях на 1 360 дошкольников. В семи из них работы уже завершены, в остальных ремонт подходит к концу.

Всего в Казани почти 80 тысяч дошкольников. В этом году впервые в детский сад пойдет более 11 тысяч детей.

На прошлой неделе в Балтасинском районе Татарстана открыли новый детский сад.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    8 садиков в год - хороший показатель
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