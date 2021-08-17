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В Балтасинском районе РТ открыли новый детский сад

20:45, 17.08.2021
В Балтасинском районе РТ открыли новый детский сад
Фото: tatarstan.ru

В Балтасинском районе Татарстана открыли новый детский сад. Учреждение готово принять 120 малышей.

В новом детском саду планируется реализовывать программы дополнительного образования по формированию речевых навыков на английском языке. Также у детей будут развивать изобразительные, музыкальные и танцевальные способности.

Фото: tatarstan.ru

С дошколятами в новом детском саду будут заниматься художественно-спортивной и оздоровительной гимнастикой. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В июне сообщалось, что в Татарстане до конца года планируется открыть 16 детских садов на 3,1 тыс. мест. Общая сумма финансирования составит порядка 4 млрд рублей.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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