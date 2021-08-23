«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах
Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» одобрили для использования на Филиппинах. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении.
Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» одобрили на Филиппинах в марте 2021 года.
«Спутник Лайт» — это четвертая российская вакцина от коронавируса, она однокомпонентная. Ранее сообщалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала высокий иммунитет.
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