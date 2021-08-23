«Известия»: авиабилеты по России снизились до 30%

В России снизилась средняя стоимость на авиабилеты по России. Стоимость перелета с сентября по декабрь с покупкой в ближайший месяц стала ниже на 30%.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на агрегатор Kupibilet, в прошлом году средний чек составлял 17,4 тыс. рублей. В 2021 году он снизился до 12 тысяч.

По сравнению с 2019 годом цены снизились на 13—18%. Так, в среднем цена билета на внутренние рейсы сейчас составляет 5,5 тыс. рублей в одну сторону. Это на 16,7% ниже, чем в 2019, и на 5%, чем в 2020 году, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Цены на международные направления не изменились.



В мае Казань вошла в топ-20 авианаправлений из Москвы.

Ольга Плешкова