Казань вошла в топ-20 авианаправлении из Москвы

Казань вошла в топ-20 авианаправлений из Москвы в мае. Аналитики изучали результаты поисков в мае билетов с вылетом в течение лета, сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В топ-20 направлений вместе с татарстанской столицей вошли Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов. В список самых популярных направлений по России вошли: Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Фото: realnoevremya.ru

Также в мае часто искали авиабилеты в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Казахстан, Молдавию и Украину. Суммарно на них приходится около 70% поисков авиабилетов на лето.

Цены на авиабилеты из Москвы по России на лето при покупке в мае по сравнению с 2019 годом снизились на 23,5%, пишет RT.

В середине мая Казань вошла в список направлений, куда этой весной больше всего выросло количество авиабилетов.

