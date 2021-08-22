Генменеджер «Ак Барса» о задаче на сезон ответил словами Минниханова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, отвечая на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон, высказался словами президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

— Глупый вопрос про задачи для «Ак Барса». Понятно, что вы идете за кубком. Но скажите: если вы попадете в плей-офф с восьмого места, то это будет нормально?

— Как говорит наш президент республики (Рустам Минниханов, — прим.ред.) — есть первое место и все остальные, — сказал Валиуллин.

Марат Валиуллин. Фото: ak-bars.ru

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барса» закончил свои выступления в Кубке Гагарина на стадии полуфинала, уступив в серии омскому «Авангарду» — будущему победителю турнира. Летом руководство казанского клуба рассталось с генеральным менеджером команды Рафиком Якубовым, назначив на его позицию Марата Валиуллина.

Сегодня «Ак Барс» стал обладателем предсезонного Кубка чемпионов, обыграв в финале петербургский СКА со счетом 3:0.