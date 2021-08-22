«Ак Барс» второй сезон подряд стал обладателем Кубка чемпионов

«Ак Барс» обыграл петербургский СКА (3:0) в матче финала Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

Основной задел в счете казанцы сделали уже в первом периоде встречи. Вначале на 30-й секунде матча отличился Стивен Кэмпфер, дальним выстрелом поразивший ворота соперника. В середине периода Николай Коваленко вывел шайбу на пятачок питерцев, где Пер Линдхольм отправил его в сетку — 2:0.

Третий гол пришел во втором периоде. На 29-й минуте игры Кирилл Панюков результативно замкнул передачу от Джордана Уила и довел счет до разгромного.

В оставшееся время казанцы много времени уделяли охране собственных ворот и помогли собственному голкиперу Игорю Бобкову оформить шатаут. Вратарь «Ак Барса» отразил все броски соперника.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Квартальнова защитили титул победителя Кубка чемпионов. СКА занял второе, а магнитогорский «Металлург» — третье место на турнире.

«Ак Барс» — СКА — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Кэмпфер (Кагарлицкий, Галимов, 00:30);

2:0 — Линдхольм (Коваленко, 13:02);

3:0 — Панюков (Уил, 29:17).