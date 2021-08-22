Квартальнов считает Кубок чемпионов лучшим предсезонным турниром КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о проведении в Казани предсезонного хоккейного Кубка чемпионов. Он считает турнир лучшим летним соревнованием в КХЛ.

— Кубок чемпионов лучший предсезонный турнир КХЛ? Я согласен. Здорово, что он становится традиционным. Участвуют команды довольно высокого уровня, здесь нет проходных матчей. Организован на хорошем уровне. Считаю, командам интересно сюда приезжать. Казань — красивый город и наш спонсор «Татнефть» проводит замечательный турнир, — сказал Квартальнов.

Напомним, Кубок чемпионов проводится второй год подряд. В нынешнем сезоне в нем приняли участие четыре обладателя Кубка Гагарина разных годов — казанский «Ак Барс», петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Победителем турнира второй раз подряд стали хозяева казанские «барсы». В финале «Ак Барс» одолел с «сухим» счетом СКА — 3:0.