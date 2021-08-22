Эксперт: за последние 200 лет температура воздуха в Казани повысилась на 4,5 градуса

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани за последние 200 лет температура воздуха в Казани повысилась на 4,5 градуса. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

— Это очень много! Для сравнения, согласно Парижскому соглашению по климату, главы государств решили не допустить до 2100 года повышение температуры на 1,5 градуса, приложить для этого усилия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аухадеев рассказал, что в этом году весна и лето в Казани действительно имели значимую аномалию. Лето пришло в столицу Татарстана рано — 9 мая. В метеорологии этот сезон начинается, когда температура воздуха перешагивает через отметку в +15 градусов. При этом май в Казани больше был похож по температурному режиму на июль в Крыму, сообщается на сайте мэрии столицы республики.

Сегодня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Казань в понедельник несколько спадет температура. Похолодание будет приходить постепенно.

