Трамп: с выводом войск США в Афганистан собирается Россия

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама заявил, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан.

«Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти. Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова», — отметил он.

Американские СМИ вели трансляцию мероприятия. Трамп убежден, что в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч. Покинувшего страну президента Ашрафа Гани он назвал мошенником: «улетел с кучей денег».

Политик уверен, что с выходом войск США из Афганистана в эту страну собирается Россия. «Все что вы должны сделать, спросить у России, что они думают. Я слышал, теперь они собираются вернуться, не спешите. Все, кто входил, им не было хорошо», — указал он.