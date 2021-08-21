В Казани прошел мастер-класс серебряного призера Олимпиады-2020 Александра Красных — видео

В Казани на этой неделе во Дворце водных видов спорта (ДВВС) прошел мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр в Токио татарстанского пловца Александра Красных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Спортсмен показал детям разминку и 40-минутную тренировку в воде, во время которой поделился секретами правильного старта, разворота и показал несколько упражнений, которые применяет во время своих тренировочных занятий.

Красных признался, что не ожидал такого большого количества пришедших на мастер-класс. В тренировке приняли участие 147 человек.

«Реальное время» ранее публиковало репортаж с мастер-класса.